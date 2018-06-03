Володин призвал отказаться от двойных стандартов при развитии парламентаризма

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал основные принципы развития парламентаризма: взаимодействие, сотрудничество, невмешательстве во внутренние дела государств. Политик подчеркнул, что отход от двойных стандартов необходим для этого.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с вице-президентом Восточного Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански.

Он добавил, что в основе парламентаризма должно лежать уважение нацсуверинитета и отсутствие любого вмешательства в дела того или иного государства.

Топлански согласилась с Володиным и поддержала его. Она отметила, что уважение целостности страны крайне важно для Уругвая.