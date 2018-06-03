Евросоюзу наверняка стыдно за высылку дипломатов РФ из-за дела Скрипалей — Володин

Многие страны Евросоюзы поддались провокации, за что сейчас им наверняка стыдно. Они проявили солидарность с Великобританией в «деле Скрипалей» не смотря на то, что никаких доказательств причастности РФ к отравлению не было представлено.

В ходе встречи с вице-президентом, председателем Палаты сенаторов парламента Восточной Республики Уругвай Лусией Тополански спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что, по его мнению, сейчас многие лидеры стран ЕС стыдятся того, что пошли на поводу Великобритании, охально заявившей о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Тополански, в свою очередь, подчеркнула, что Уругвай выступает за право на суверенитет всех стран. По ее словам, «эти новости (отравление Скрипалей, — ИА «Политика сегодня») были непонятны и были похожи на монтаж».