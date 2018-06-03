Лавров возложил цветы жертвам геноцида в Руанде

Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил цветы к мемориалу жертв геноцида в Руанде на местном кладбище в воскресенье, 3 июня.

Министр нанес рабочий визит в Руанду и посетил братскую могилу жертв геноцида, на кладбище захоронены свыше 250 тысяч человек.

В ходе поездки у дипломата состоится официальная встреча с лидером страны Полем Кагаме. Также Лавров встретится с руандским коллегой Луиз Мушикивабо.

Глава МИД написал несколько слов в книге почетных гостей мемориального кладбища. Геноцид в Руанде начался в 1994 году.

В государстве шла гражданская война между народами хуту и тутси. Число хуту в разы превосходило количества тутси и в 1994 году они начали преследовать и истреблять тутси. В войне победил патриотический Руандский фронт. Теперь нет отдельных народов и в стране не любят вспоминать об этническом противостоянии.