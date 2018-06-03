Крупные учения НАТО стартовали в Литве

В региональных маневрах Североатлантического альянса Saber Strike 2018 задействованы 6,6 тысячи военных, рассказал представитель штаба обороны Литовской армии Томас Пакальнишкис.

Он уточнил, что одним из основных маневров учений станет передислокация войск НАТО из места постоянного размещения в Германии через Польшу и Литву в Латвию и другие соседние страны Балтии. Речь идет о передвижении трех тысяч военных и 1,5 тысячи единиц техники.

Правительству Литвы для проведения учений пришлось получать специальное согласие парламента страны. Дело в том, что число иностранных солдат, которых может впустить в страну Кабмин, не должно превышать 1,6 тысячи человек.