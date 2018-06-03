Пьяный мужчина открыл стрельбу в Москве

Инцидент зафиксирован на юго-западе столицы. В милицию обратилась супруга преступника, она сообщила, что ее муж в нетрезвом состоянии и начал стрелять из ружья.

По данным агентства «Москва», мужчина начал стрелять прямо в квартире по адресу улица Косыгина. По факту нарушению к правоохранителям обратилась его жена, это случилось около трех часов ночи.

К счастью, никто не пострадал, сотрудники полиции задержали нарушителя.

Детали происшествия пока не разглашаются.