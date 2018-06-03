Власти Болгарии намерены усыпить сербскую корову из-за незаконного пересечения границы

Беременная корова по кличке Пенка может быть усыплена за то, что незаконно пересекла границу Евросоюза. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, корова отбилась от стада, заблудилась и перешла границу с Сербией, которая не является членом ЕС. Животное вернули владельцу, но болгарские чиновники заявили, что буренку нужно усыпить. Дело в том, что по правилам Еврокомиссии при проводе коровы через пункт пропуска на границе необходим документ, подтверждающий, что животное здорово.

В связи с инцидентом депутат Европарламента Джон Флэк направил письмо главе правительства Болгарии Бойко Борисову. Он написал, что это «несомненно тот случай, когда над четкими правилами следует восторжествовать прагматизму».

За животное вступился не только член ЕП. В сети появилась петиция в поддержку Пенки.