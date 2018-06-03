Дефицит номеров: Сингапур предупреждает о гостиничной проблеме при саммите КНДР - США

Власти Сингапура предупреждают, что во время проведения саммита КНДР-США может возникнуть дефицит гостиничный номеров. Глава Минобороны Н Эн Хэнь назвал это самым главным риском, который может возникнуть при организации переговоров.

Он объяснил, что во время саммита может возникнуть проблема с бронью номеров, поскольку в страну приедет большое количество делегаций и представителей СМИ. По его словам, освещать саммит приедет тысячи журналистов.

Министр также подчеркнул, что Сингапур готов взять на себя часть расходов по пребыванию делегаций на встрече. Эти средства - лишь крупица в том, что сингапурская сторона хотела бы внести в исторический саммит, отметил он.