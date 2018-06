Фееричное сальто: Агент ФБР выстрелил в человека во время танцев в баре

Отдых сотрудника ФБР в одном из баров Денвера закончился травмами. Агент устроил танцы и выронил пистолет при исполнении сальто, после чего случайно подстрелил одного из собственных зрителей.

Видеозапись «выступления» правоохранителя попала в сеть, в баре оказался сотрудник NEWS9, который поделился происшествием со своими подписчиками в Twitter.

На кадрах видно, как человек в штатском теряет оружие во время танцев и прыжка сальто на танцполе. Представитель спецслужб США попытался быстро спрятать оружие на место, но случайно нажал на крючок спуска и выстрелил в одного из зрителей «шоу».

This @FBI agent was dancing at a Denver bar on Saturday night. Did a back flip, gun falls. He picks it up and a round is fired, hitting a man (he’ll be ok.) @DenverPolice investigating. #9News pic.twitter.com/MwV1WpNzAQ