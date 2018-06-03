Цены на бензин растут из-за стоимости нефти на внешних рынках - Козак

Высокие цены не нефть делают производство бензина в России относительно невыгодным, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телепрограмме «Вести в субботу».

Он объяснил, что российские нефтяники для поддержания баланса подняли цены на нефть, а нефтеперерабатывающие заводы - стоимость бензина. Тем временем проблемы дефицита топлива в стране нет.

Козак также уточнил, что в других нефтяных странах цены на бензин в несколько раз дороже, чем в России. К примеру, в Норвегии и США стоимость топлива также увеличилась с ростом цены на нефть в мире.