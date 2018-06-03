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9:59   3 Июня 2018
Весь мир
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Франция призвала сохранять санкции против КНДР

Франция призвала сохранять санкции против КНДР

Давление - единственный способ заставить Пхеньян вести диалог, объяснила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

В воскресенье она выступила на международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue. Парли заявила, что Запад должен сохранять санкции против Северной Кореи до полной ликвидации ядерного оружия. Ведь ограничения действуют на Пхеньян.

Кроме того, француженка подчеркнула, что результат встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа будет считаться удовлетворительным, если американцам удастся добиться полной денуклеаризации на Корейском полуострове.

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Автор: Юлия Халус
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