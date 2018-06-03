СМИ: Индия снова испытала ракету, способную нести ядерный заряд

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5» осуществили в 9:50 часов по местному времени с полигона на острове Абдул-Калам у побережья штата Одиша.

Газета Odisha Sun Times уточнила, что этот пуск стал шестым успешным испытанием ракеты. В предыдущий раз ее запускали 18 января этого года.

Ракету типа «Агни» впервые испытали в Индии в 2002 году. С тех пор на вооружение сил страны поступило четыре версии такой ракеты: «Агни-1» с дальностью 700 километров, «Агни-2» - две тысячи километров, «Агни-3» - 2,5 тысячи километров и «Агни-4» - 3,5 тысячи.