Основные характеристики нового бюджетного смартфона от Nokia опубликовали в сети

Новый бюджетный смартфон Nokia 5.1 в трех цветовых вариациях представят в июне. Обнародовали основные его характеристики.

Сканер отпечатка пальца перенесли на заднюю часть гаджета. Камера, расположенная там же, составляет 16 мегапикселей. В свою очередь фронтальную оснастили широкоугольным объективом. Экран — IPS LCD, качество изображений и видео — 4К. Соотношение сторон аппарата составит 18:9.

Операционная система — Android 8.1 Oreo. Объем памяти: два гигабайта ОЗУ, 16 гигабайтов флеш-накопителя.

СМИ сообщают, что цена смартфона от 190 евро.

По данным за прошедшую зиму, смартфоны финского бренда попали в перечень десяти самых продаваемых на российском рынке. Эксперты отметили, что всего за шесть месяцев после перезапуска компания смогла обогнать сильного конкурента Asus.