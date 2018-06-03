Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Центральная партийная северокорейская газета «Нодон синмун» пишет, что глава САР Башар Асад при вручении верительных грамот новым дипломатическим сотрудникам КНДР в республике заявил о намерении посетить Северную Корею.

В публикации сказано, что он хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам Асада, основу хороших дружеских отношений между двумя государствами заложил экс-глава Хафез аль-Асад.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Ким Чен Ыном состоятся 12 июня. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон с 4 по 7 июня пробудет в Сингапуре для подготовки грядущей встречи и решения актуальных вопросов по ней. Таковым по версии The Washington Post стал вопрос о способе оплаты проживания северокорейского лидера в отеле в Сингапуре на время встречи.