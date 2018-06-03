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8:29   3 Июня 2018
Весь мир
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Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Центральная партийная северокорейская газета «Нодон синмун» пишет, что глава САР Башар Асад при вручении верительных грамот новым дипломатическим сотрудникам КНДР в республике заявил о намерении посетить Северную Корею.

В публикации сказано, что он хочет встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам Асада, основу хороших дружеских отношений между двумя государствами заложил экс-глава Хафез аль-Асад. 

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Ким Чен Ыном состоятся 12 июня. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон с 4 по 7 июня пробудет в Сингапуре для подготовки грядущей встречи и решения актуальных вопросов по ней. Таковым по версии The Washington Post стал вопрос о способе оплаты проживания северокорейского лидера в отеле в Сингапуре на время встречи.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #сирия #асад #кндр #политика #трамп #саммит #ким чен ын #весь мир
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