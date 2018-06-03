Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

МЧС сообщает, что специалисты потушили пламя в металлическом строении на улице Южнопортовая в российской столице.

На место происшествия направили вертолет Московского авиационного центра, работали три десятка единиц спецтехники. Горение происходило по площади 40х15 метров. Местами обрушилась кровля.

Информацию о пожаре получили в шестом часу утра. В 7:03 его локализовали.

Накануне произошло возгорание в универмаге «Пассаж» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. На площади 80 квадратных метров горела надстройка на кровле. Пожарные смогли потушить пламя через два с половиной часа.