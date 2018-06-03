Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

На интернет-портале московского главка МЧС сообщили, что металлическое строение горит в российской столице на улице Южнопортовая 15. На место направили вертолет Московского авиационного центра.

В шестом часу утра специалисты получили сообщение о возгорании. Во время тушения установили, что происходит горение металлического строения по всей площади (40х15 метров). Кровля местами обрушилась.

Три десятка единиц спецтехники направили на помощь.

Накануне в Хабаровском крае загорелся большой склад, в котором хранили пиломатериалы. Только спустя несколько часов пожарные смогли потушить открытое горение.