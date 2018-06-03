На официальном сайте Google 2 июня пропал раздел с планшетами. Корпорация решила прекратить их производство, утверждают СМИ.

По мнению экспертов, это было предсказуемо,так как Google давно не уделяла внимания планшетам на операционной системе Android. С ними у нее не получилось занять лидирующие позиции на рынке. Все попытки закончились неудачно. Гаджеты получили значительное количество критических отзывов.

Ожидают, что их заменят устройства на базе Chrome OS, однако только в Европе и Соединенных Штатах.

Накануне стало известно, что корпорация Google не собирается продлевать контракт с Пентагоном на участие в программе Maven. В ее рамках пытаются применить искусственный интеллект для повышения точности наведения боевых беспилотников.