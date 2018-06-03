Израильская авиация нанесла удары по пяти целям на севере сектора Газа

Армейская пресс-служба сообщила, что израильские Военно-воздушные силы поразили пять целей на севере сектора Газа.

В ее публикации в социальной сети Twitter сказано, что объекты принадлежали морским силам ХАМАС.

Очередной, так называемый дополнительный удар нанесли в качестве ответа на ракетные обстрелы территории Израиля из Газы, отмечается в сообщении.

27 мая стало известно, что по позициям радикального палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа нанесла удар израильская авиация. За пару дней до этого позиции морской полиции движения также подверглись ударам, но произошло это на западе сектора Газа.