Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Андрей Адамис сообщил, что военные РФ раздали свыше пяти тонн продуктов в пригороде Дамаска.

Это были продукты питания, например, консервы, крупы; раздали гигиенические наборы и доставили воду.

Учащиеся Университета Дамаска помогали российским военным в раздаче. Студенты оказывают помощь добровольно. Поблажки в учебе за такое не дают.

Местный житель Усама Абу Адалла сказал, что сейчас в Сирии есть надежда на лучшее будущее. Он выразил благодарность российскому государству за помощь, его слова передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что в сирийском городе Маалюля восстанавливают православный храм. Работы планируют закончить через месяц. В свою очередь в Восточной Гуте скоро вновь начнут работу школы. Дети очень ждут этот момент.