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6:54   3 Июня 2018
Весь мир
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Военные РФ раздали свыше пяти тонн продуктов в пригороде Дамаска

Военные РФ раздали свыше пяти тонн продуктов в пригороде Дамаска

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Андрей Адамис сообщил, что военные РФ раздали свыше пяти тонн продуктов в пригороде Дамаска.

Это были продукты питания, например, консервы, крупы; раздали гигиенические наборы и доставили воду. 

Учащиеся Университета Дамаска помогали российским военным в раздаче. Студенты оказывают помощь добровольно. Поблажки в учебе за такое не дают. 

Местный житель Усама Абу Адалла сказал, что сейчас в Сирии есть надежда на лучшее будущее. Он выразил благодарность российскому государству за помощь, его слова передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что в сирийском городе Маалюля восстанавливают православный храм. Работы планируют закончить через месяц. В свою очередь в Восточной Гуте скоро вновь начнут работу школы. Дети очень ждут этот момент.

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Автор: Анастасия Аои
#помощь #россия #сирия #дамаск #военные #продукты #весь мир
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