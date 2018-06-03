Мы в соц.сетях:
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
6:32   3 Июня 2018
Россия
86

Учебный корабль «Перекоп» прибыл во Владивосток из двухмесячного похода

Учебный корабль «Перекоп» прибыл во Владивосток из двухмесячного похода

Руководитель отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил о возвращении учебного корабля «Перекоп» из двухмесячного похода.

Судно завершило переход из Севастополя в приморский город Владивосток. На причале Корабельной набережной его встретили ВРИО командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов и главный штурман ВМФ контр-адмирал Эдуард Луйк.

После того как проведут навигационный ремонт, корабль примет на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского училища. Корабль отправится на полуостров Камчатка, а затем в Мурманск.

В середине мая из первого рейса вернулся во Владивосток учебный парусник «Паллада». Он побывал в южнокорейском порту Пусан и японском порту Нагасаки. В последнем судно приняло участие в парусном фестивале.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #владивосток #приморье #корабль #вмф #курсанты #поход #паллада #перекоп
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
9003
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3010
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
206
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
165
Самое читаемое
Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

 НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

 Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

 Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту

Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту