Учебный корабль «Перекоп» прибыл во Владивосток из двухмесячного похода

Руководитель отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил о возвращении учебного корабля «Перекоп» из двухмесячного похода.

Судно завершило переход из Севастополя в приморский город Владивосток. На причале Корабельной набережной его встретили ВРИО командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов и главный штурман ВМФ контр-адмирал Эдуард Луйк.

После того как проведут навигационный ремонт, корабль примет на борт 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова и нахимовцев Владивостокского филиала Нахимовского училища. Корабль отправится на полуостров Камчатка, а затем в Мурманск.

В середине мая из первого рейса вернулся во Владивосток учебный парусник «Паллада». Он побывал в южнокорейском порту Пусан и японском порту Нагасаки. В последнем судно приняло участие в парусном фестивале.