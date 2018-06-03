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6:11   3 Июня 2018
Россия
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Поисковые машины направили в район вероятной посадки «Союза МС-07»

Поисковые машины направили в район вероятной посадки «Союза МС-07»

Представители Центрального военного округа сообщили, что четыре поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» направили в район предполагаемого приземления «Союза МС-07» в Казахстане. 

На нем на Землю вернутся участники экспедиций МКС-54/55: российский космонавт Антон Шкаплеров, японский астронавт Норишиге Канаи и американский астронавт Скотт Тингл.

Перед отлетом Шкаплеров передал руководство астронавту Эндрю Фойстелу, вручив символический ключ от МКС.

В Казахстан уже перебросили авиационную группировку ЦВО: 12  Ми-8, два Ан-12 и один Ан-26. Около двух сотен военных поучаствуют в поисково-спасательной операции.

ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» создали для эвакуации и поиска космонавтов. Машины способны действовать в самых различных условиях, при этом неважно в дневное или ночное время суток.

Накануне сообщили, что космонавты вернут на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, доставленный на Международную космическую станцию 24 марта.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #космос #общество #космонавт #мкс #шкаплеров #союз мс-07
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