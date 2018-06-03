Начинающий пилот посадил самолет посреди улицы в США

Видеорегистратор на автомобиле одного из американцев зафиксировал, как начинающий пилот посадила небольшой самолет посреди улицы в городе Хантингтон-Бич, округ Ориндж в южной Калифорнии.

По данным очевидца, инцидент случился 1 июня. Летательный аппарат пронесся над его транспортным средством и, не спровоцировав аварии, приземлился. Он сообщил, что линии электропередач также не пострадали и жертв нет.

Местные полицейские отметили, что девушка-пилот проявила потрясающие навыки полета. Они рассказали, что посадка была вынужденной, возникли проблемы с двигателем.

В апреле легкомоторное воздушное судно совершило вынужденную посадку на скоростное шоссе рядом с городом Челси.