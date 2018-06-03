Премьера кинокартины Серебренникова «Лето» состоялась на «Кинотавре»
В России в первый раз показали кинокартину режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».
Президент «Кинотавра» Александр Роднянский со сцены заявил, что Серебренников невероятно талантливый режиссер, очень свободный. Его слова передает ТАСС.
Роднянского поддержал продюсер кинокартины Илья Стюарт. Он считает, что в ней режиссер хотел передать «эмоцию абсолютной свободы».
Фильм включили в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. Жители России смогут посмотреть его с 7 июня.
Приветствие гостями и участникам XXIX Открытого российского фестиваля «Кинотавр» передали премьер РФ Дмитрий Медведев и российский лидер Владимир Путин.
По словам Медведева, этот кинофестиваль дает возможностью увидеть картину российского кино целиком.