Джулиани: На Мюллера подадут в суд, если он вызовет Трампа для дачи показаний

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что на специального прокурора Роберта Мюллера подадут в суд, если тот вызовет президента повесткой для дачи показаний в рамках разбирательства о «вмешательстве РФ».

Он также подтвердил правдивость недавней статьи в The New York Times, где говорилось о письме, направленном двумя адвокатами Трампа специальному прокурору в начале текущего года. Мюллеру пытались донести то, что нынешнего американского лидера нельзя обвинить в препятствовании на пути «российского расследования», ведь при желании тот мог бы прекратить любое дело.

Накануне Трамп призвал министерство юстиции завершить «дело о сговоре с российской стороной» и обратить внимание на демократов, а также утечку его писем.