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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

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5:17   3 Июня 2018
Весь мир
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Джулиани: На Мюллера подадут в суд, если он вызовет Трампа для дачи показаний

Джулиани: На Мюллера подадут в суд, если он вызовет Трампа для дачи показаний

Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что на специального прокурора Роберта Мюллера подадут в суд, если тот вызовет президента повесткой для дачи показаний в рамках разбирательства о «вмешательстве РФ».

Он также подтвердил правдивость недавней статьи в The New York Times, где говорилось о письме, направленном двумя адвокатами Трампа специальному прокурору в начале текущего года. Мюллеру пытались донести то, что нынешнего американского лидера нельзя обвинить в препятствовании на пути «российского расследования», ведь при желании тот мог бы прекратить любое дело.

Накануне Трамп призвал министерство юстиции завершить «дело о сговоре с российской стороной» и обратить внимание на демократов, а также утечку его писем.

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Автор: Анастасия Аои
#суд #сша #расследование #политика #трамп #адвокат #джулиани #мюллер
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