Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции Кубы

Глава Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что первый секретарь кубинской Компартии Рауль Кастро станет главой парламентской комиссии по реформированию конституции страны.

Он отметил, что изменения коснутся экономической и социальной составляющей.

Нынешнюю кубинскую конституцию приняли почти 42 года назад. Неоднократно в нее вносили поправки, но социалистический путь развития острова сомнению не подвергается и на сегодняшний день.

Несколько дней назад Диас-Канель также заявил о поддержке Венесуэлы. Он считает, что санкции Запада нацелены на лишение легитимности переизбрания главой Николаса Мадуро при недавних президентских выборах.