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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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4:56   3 Июня 2018
Весь мир
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Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции Кубы

Рауль Кастро возглавит парламентскую комиссию по реформированию конституции Кубы

Глава Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель сообщил, что первый секретарь кубинской Компартии Рауль Кастро станет главой парламентской комиссии по реформированию конституции страны.

Он отметил, что изменения коснутся экономической и социальной составляющей.

Нынешнюю кубинскую конституцию приняли почти 42 года назад. Неоднократно в нее вносили поправки, но социалистический путь развития острова сомнению не подвергается и на сегодняшний день.

Несколько дней назад Диас-Канель также заявил о поддержке Венесуэлы. Он считает, что санкции Запада нацелены на лишение легитимности переизбрания главой Николаса Мадуро при недавних президентских выборах.

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Автор: Анастасия Аои
#политика #общество #конституция #куба #рауль кастро #диас-канель
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