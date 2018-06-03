СМИ: 11 человек погибли в результате аварии с участием автобуса в Мексике

Портал Excelsior сообщает, что 2 июня в Мексике 11 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса. Еще 12 человек ранены.

Автобус столкнулся с грузовиком на трассе, ведущей в штат Мехико, передает портал. После этого машины упали в овраг. Пассажиров автобуса накрыло обломками грузового автомобиля.

Специалисты назвали причину случившегося — отказ тормозов у грузовика.

В тот же день в штате Нью-Йорк потерпел крушение небольшой летательный аппарат. Он упал в Атлантический океан рядом с побережьем Лонг-Айленда. На борту находились четыре человека: один скончался, три остальных пропали без вести.