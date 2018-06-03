Рыночный потенциал малых АЭС с реакторными установками РИТМ-200 оценят в «Росатоме»

Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации АЭС по заказу от «Росэнергоатома» выполнит исследования по обоснованию конкурентоспособности на рынках малых АЭС с реакторными установками РИТМ-200.

Эту установку разработало предприятие «Росатома» АО «ОКБМ Африкантов». Она нужна для оснащения атомных ледоколов и перспективных плавучих атомных станций. Проект представляют как перспективный, с рыночным потенциалом. Для обоснования его конкурентоспособности за несколько месяцев (до октября) проведут ряд исследований, а также оценят организацию, управление и финансирование строительства малых АЭС с названными выше установками.

Накануне стало известно, что корпорация «Росатом» использует в ветроэлектростанциях лопасти от датского производителя LM Wind Power, которого выкупила компания General Electric (Соединенные Штаты).