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3:57   3 Июня 2018
Весь мир
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Король Иордании призвал к нацдиалогу для достижения договоренности по подоходному налогу

Король Иордании призвал к нацдиалогу для достижения договоренности по подоходному налогу

Королевская канцелярия Иордании сообщила, что король Абдалла II призвал правительство, народное собрание и протестующих к диалогу по теме изменений в законе о подоходном налоге.

2 июня иорданцы вышли протестовать против проекта поправок к нему, уточняет al-Arabia.

После этого король призвал вести всеобъемлющий нацдиалог для достижения договоренности по проекту закона.

Напомним, на прошлой неделе местное правительство отправило проект поправок к закону о подоходном налоге в нижнюю палату парламента.

В феврале глава РФ Владимир Путин выразил надежду на укрепление сотрудничества между Россией и Иорданией. В 2018 году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #протест #общество #иордания #король #нацдиалог #абдалла ii #подоходный налог
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