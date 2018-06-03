Король Иордании призвал к нацдиалогу для достижения договоренности по подоходному налогу
Королевская канцелярия Иордании сообщила, что король Абдалла II призвал правительство, народное собрание и протестующих к диалогу по теме изменений в законе о подоходном налоге.
2 июня иорданцы вышли протестовать против проекта поправок к нему, уточняет al-Arabia.
После этого король призвал вести всеобъемлющий нацдиалог для достижения договоренности по проекту закона.
Напомним, на прошлой неделе местное правительство отправило проект поправок к закону о подоходном налоге в нижнюю палату парламента.
В феврале глава РФ Владимир Путин выразил надежду на укрепление сотрудничества между Россией и Иорданией. В 2018 году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.