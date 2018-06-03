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3:34   3 Июня 2018
Весь мир
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Евросоюзу следует переосмыслить отношения с Россией — вице-канцлер Австрии

Евросоюзу следует переосмыслить отношения с Россией — вице-канцлер Австрии

Австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе в интервью для Osterreich заявил, что Евросоюзу пора переосмыслить отношения с российской стороной, отменить санкции, особенно учитывая имеющийся повод — новые пошлины США.

По его мнению, союзу нужно показать соответствующую реакцию на американские пошлины на алюминий и сталь, но помимо этого, воспользоваться ситуацией для улучшения отношений с Российской Федерацией. Вице-канцлер отметил, что санкции в первую очередь оказали негативное влияние на экономику Австрии и их следует отменить.

Во время визита российского лидера Владимира Путина в Австрию 5 июня Штрахе хочет побеседовать с ним. 

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его не пугает возможная торговая война с союзниками из-за введенных повышенных пошлин.

Напомним, с первого июньского дня 2018 года страны Евросоюза, Канада и Мексика лишились привилегии и на них тоже стали действовать американские пошлины на металлы.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #евросоюз #сша #путин #экономика #санкции #трамп #австрия #весь мир #пошлины #штрахе
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