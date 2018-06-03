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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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3:15   3 Июня 2018
Весь мир
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Автомобиль Ferrari 1963 года выпуска продали за рекордные 70 миллионов долларов

Автомобиль Ferrari 1963 года выпуска продали за рекордные 70 миллионов долларов

Такую информацию сообщил канал CNBC.

Другой экземпляр Ferrari 1963 года выпуска продали почти пять лет назад за 52 миллиона долларов. Это был предыдущий рекорд.

 

 

Известно, что с 1962 по 1964 год компания выпустила 36 спорткаров и как раз экземпляр 1963 года выиграл гонку «Тур-де-Франс» в 1964 году. 

Эти гоночные автомобили коллекционируют модельер Ральф Лорен, наследник основателей сети Walmart Робсон Уолтон, сообщает канал.

Накануне сообщили о рекордной цене, по которой продали бутылку вина 1774 года. Эксперты отметили ее прекрасную сохранность.

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Автор: Анастасия Аои
#автомобиль #общество #весь мир #гонка #ferrari #спорткар
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