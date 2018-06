Автомобиль Ferrari 1963 года выпуска продали за рекордные 70 миллионов долларов

Такую информацию сообщил канал CNBC.

Другой экземпляр Ferrari 1963 года выпуска продали почти пять лет назад за 52 миллиона долларов. Это был предыдущий рекорд.

This 1963 Ferrari GTO just became the most expensive car ever sold. https://t.co/qtwITlsRnP pic.twitter.com/2dl1lfXtF9