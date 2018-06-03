Мяч чемпионата мира по футболу Telstar18 вернут из космоса на Землю 3 июня

Подмосковный Центр управления полетами сообщил, что экипаж миссии МКС-54/55 3 июня вернется на «Союзе МС-07» с Международной космической станции вместе с мячом для грядущего футбольного события ЧМ-2018 (14 июня-15 июля). Чемпионат впервые пройдет в РФ.

Российский космонавт Антон Шкаплеров вернет на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, который доставили на МКС 24 марта. Его используют в ходе первой игры ЧМ-2018.

Накануне Шкаплеров передал руководство сменщику — астронавту Эндрю Фойстелу, вручив символический ключ от станции. Его назначили командиром экспедиции МКС-56.

На «Союзе МС-07» также вернутся астронавт Скотт Тингл и сотрудник японского космического агентства Норисигэ Канаи.

Ранее стало известно, что российскую станцию для контроля за космическим пространством могут установить в Тихом океане.