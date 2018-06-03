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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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2:29   3 Июня 2018
Россия
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Численность российских школьников снизилась почти на 22%

Численность российских школьников снизилась почти на 22%

По данным, взятым из доклада российского правительства о реализации госполитики в области образования за прошлый год, численность школьников на территории РФ за 17 лет снизилась на 21,7 процента.

Отмечается, что так называемая демографическая яма перемещается с общего образования на профессиональное. То есть, по предварительным данным, численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить порядка 4,3 миллиона человек. Это в свою очередь свыше чем на 40 процентов ниже по отношению к данным за 2009 год.

Доклад обнародовали 2 июня на интернет-портале кабмина.

Накануне российский министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в школах могут появиться смешанные уроки с учебной программой, которая включает цифровые технологии. По ее мнению, процесс их проникновения в учебные заведения просто неизбежен.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #вуз #школьники #численность #общество #школа #кабмин #равительство
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