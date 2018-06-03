Численность российских школьников снизилась почти на 22%

По данным, взятым из доклада российского правительства о реализации госполитики в области образования за прошлый год, численность школьников на территории РФ за 17 лет снизилась на 21,7 процента.

Отмечается, что так называемая демографическая яма перемещается с общего образования на профессиональное. То есть, по предварительным данным, численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить порядка 4,3 миллиона человек. Это в свою очередь свыше чем на 40 процентов ниже по отношению к данным за 2009 год.

Доклад обнародовали 2 июня на интернет-портале кабмина.

Накануне российский министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в школах могут появиться смешанные уроки с учебной программой, которая включает цифровые технологии. По ее мнению, процесс их проникновения в учебные заведения просто неизбежен.