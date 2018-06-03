Мы в соц.сетях:
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
2:10   3 Июня 2018
Весь мир
64

Нацгвардия США не смогла помочь уменьшить поток нелегальных иммигрантов — СМИ

Нацгвардия США не смогла помочь уменьшить поток нелегальных иммигрантов — СМИ

Подразделения Национальной гвардии еще в апреле направили на границу с Мексикой, но до сих пор это не повлияло положительно на число попыток незаконно пробраться на американскую территорию территорию, передает The Washington Post.

В каждый весенний месяц задерживали более 50 тысяч нелегалов, говорится в публикации. По предварительным данным, к октябрю 2018 года, их общее количество может превысить 400 тысяч человек.

Напомним, что это почти также, как два года назад, при предыдущей администрации президента Барака Обамы. Нынешний американский лидер Дональд Трамп обвинял его в том, что тот недостаточно внимания уделял усилению контроля на границе с Мексикой.

В конце апреля CNN сообщала, что автобусы с сотнями мигрантов из Центральной Америки расположились на границе Мексики с Соединенными Штатами. У последних они требовали таким образом убежище. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#сша #мигранты #политика #мексика #общество #нацгвардия #нелегалы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
9002
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3009
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
206
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
165
Самое читаемое
Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

 НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

 Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

 Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту

Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту