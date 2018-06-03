Подразделения Национальной гвардии еще в апреле направили на границу с Мексикой, но до сих пор это не повлияло положительно на число попыток незаконно пробраться на американскую территорию территорию, передает The Washington Post.

В каждый весенний месяц задерживали более 50 тысяч нелегалов, говорится в публикации. По предварительным данным, к октябрю 2018 года, их общее количество может превысить 400 тысяч человек.

Напомним, что это почти также, как два года назад, при предыдущей администрации президента Барака Обамы. Нынешний американский лидер Дональд Трамп обвинял его в том, что тот недостаточно внимания уделял усилению контроля на границе с Мексикой.

В конце апреля CNN сообщала, что автобусы с сотнями мигрантов из Центральной Америки расположились на границе Мексики с Соединенными Штатами. У последних они требовали таким образом убежище.