США не боятся торговой войны с союзниками — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп 2 июня заявил, что его абсолютно не пугает перспектива торговой войны с союзниками из-за введенных повышенных пошлин на ввоз алюминия и стали в Соединенные Штаты.

В соцсети Twitter он написал, что в случае, когда внешнеторговый дефицит доходит до 800 миллиардов долларов в год, нельзя позволить себе проиграть в торговой войне.

Трамп в очередной раз отметил, что за счет американской стороны торговую выгоду много лет получали разные другие государства. По его словам, «настало время поумнеть».

Накануне он уже заявлял, что пошлины против государств, торгующих на американской территории, необходимы, чтобы воцарила справедливая торговля.