NBC сообщает, что 2 июня в штате Нью-Йорк разбился пассажирский летательный аппарат. Три человека пропали без вести, один скончался.

Американский двухмоторный турбовинтовой самолет общего назначения Piper PA31 потерял связь с диспетчерами после того, как вылетел из аэродрома Ист-Хэмптон. На борту находились четыре человека.

Сообщают, что летательный аппарат упал в Атлантический океан рядом с Лонг-Айлендом (расстояние около 1,6 километров).

В конце прошлого месяца пассажирский авиалайнер японской авиакомпании загорелся на взлете. Всех пассажиров эвакуировали. Три человека получили отравление.