The Washington Post сообщает, что делегация Соединенных Штатов, занимающаяся подготовкой к саммиту Америка-КНДР, который состоится 12 июня, ищет способ оплатить проживание северокорейского лидера Ким Чен Ына в отеле в Сингапуре на время встречи.

В публикации говорится, что представители Северной Кореи попросили, чтобы другая страна оплатила проживание северокорейской делегации в отеле Fullerton в Сингапуре. Президентский номер за одну ночь стоит там больше шести тысяч долларов.

Американская сторона готова рассчитаться, но КНДР может расценить это как оскорбление. Исходя из этого Соединенные Штаты могут обратиться к властям Сингапура, чтобы те взяли расходы на себя на правах принимающей стороны.

Накануне глава Америки Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Ким Чен Ыном состоятся. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон с 4 по 7 июня пробудет в Сингапуре для подготовки встречи.