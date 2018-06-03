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1:15   3 Июня 2018
Весь мир
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Администрация США ищет способ оплатить сингапурский отель для лидера КНДР — СМИ

Администрация США ищет способ оплатить сингапурский отель для лидера КНДР — СМИ

The Washington Post  сообщает, что делегация Соединенных Штатов, занимающаяся подготовкой к саммиту Америка-КНДР, который состоится 12 июня, ищет способ оплатить проживание северокорейского лидера Ким Чен Ына в отеле в Сингапуре на время встречи. 

В публикации говорится, что представители Северной Кореи попросили, чтобы другая страна оплатила проживание северокорейской делегации в отеле Fullerton в Сингапуре. Президентский номер за одну ночь стоит там больше шести тысяч долларов.

Американская сторона готова рассчитаться, но КНДР может расценить это как оскорбление. Исходя из этого  Соединенные Штаты могут обратиться к властям Сингапура, чтобы те взяли расходы на себя на правах принимающей стороны.

Накануне глава Америки Дональд Трамп подтвердил, что переговоры с Ким Чен Ыном состоятся. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сьюзан Торнтон с 4 по 7 июня пробудет в Сингапуре для подготовки встречи.  

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Автор: Анастасия Аои
#сша #кндр #политика #трамп #саммит #ким чен ын #весь мир #сингапур #отель #fullerton
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