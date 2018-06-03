Шесть стран обеспокоены американскими повышенными пошлинами

2 июня в Уистлере завершился саммит министров финансов G7. Шесть стран по его итогам выразили беспокойство в связи с американскими повышенными пошлинами на ввоз алюминия и стали.

Канадский министр финансов Билл Морно заявил, что страны обеспокоены тем, что решения Соединенных Штатов по поводу пошлин окажут неблагоприятное воздействие на их экономику. Американская сторона совершает неконструктивные и даже деструктивные действия, считает он.

С первого июньского дня для стран Евросоюза, Мексики и Канады вступили в сил повышенные пошлины США на металлы. Для РФ и других стран они вступили в силу ранее.

Американский президент Дональд Трамп уверен, что пошлины против государств, торгующих на территории Соединенных штатов, нужны, чтобы прийти к справедливой торговле.