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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

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Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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0:54   3 Июня 2018
Весь мир
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Шесть стран обеспокоены американскими повышенными пошлинами

Шесть стран обеспокоены американскими повышенными пошлинами

2 июня в Уистлере завершился саммит министров финансов G7. Шесть стран по его итогам выразили беспокойство в связи с американскими повышенными пошлинами на ввоз алюминия и стали.

Канадский министр финансов Билл Морно заявил, что страны обеспокоены тем, что решения Соединенных Штатов по поводу пошлин окажут неблагоприятное воздействие на их экономику. Американская сторона совершает неконструктивные и даже деструктивные действия, считает он.

С первого июньского дня для стран Евросоюза, Мексики и Канады вступили в сил повышенные пошлины США на металлы. Для РФ и других стран они вступили в силу ранее.

Американский президент Дональд Трамп уверен, что пошлины против государств, торгующих на территории Соединенных штатов, нужны, чтобы прийти к справедливой торговле.

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Автор: Анастасия Аои
#сша #экономика #трамп #канада #сталь #весь мир #пошлины #алюминий #g7
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