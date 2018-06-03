РФ выполнила соглашение ОПЕК+ на 95% в мае

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия выполнила соглашение ОПЕК+ на 95 процентов в прошлом месяце.

Государство абсолютно полностью привержено сохранению баланса на рынке нефти, отметил он.

Суть соглашения состоит в том, чтобы начиная с 2017 года уменьшить количество добываемой нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

Накануне в прессе заявляли, что члены министерского комитета по мониторингу соглашения встретятся 2 июня в Кувейте, однако представителей российской и венесуэльской сторон среди участников не будет.

Ранее стало известно, что отреагировав на статистику по рекордному уровню добычи нефти в Соединенных Штатах, цены на нее снизились 1 июня.