Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала мнение по поводу поездки князя Георгия Романова и княгини Марии Романовой по транспортному переходу через Керченский пролив (Крым).

Она считает, что так те прорекламировали себя, а также достижения автомобильной и строительной отраслей РФ, но депутат ставит под сомнение пользу для российской стороны от такого рода визитов «самопровозглашенных государынь и цесаревичей», передает ФАН.

19-километровая переправа стала самым протяженным мостом в Российской Федерации. Движение автотранспорта разрешили 15 мая, на почти шесть месяцев раньше, чем утвердили в планах.

В прошлом месяце сообщили, что видеоблогеру пригрозили на Украине штрафом за поездку по Крымскому мосту.