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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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0:28   3 Июня 2018
Россия
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Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту

Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала мнение по поводу поездки князя Георгия Романова и княгини Марии Романовой по транспортному переходу через Керченский пролив (Крым).

Она считает, что так те прорекламировали себя, а также достижения автомобильной и строительной отраслей РФ, но депутат ставит под сомнение пользу для российской стороны от такого рода визитов «самопровозглашенных государынь и цесаревичей», передает ФАН.

19-километровая переправа стала самым протяженным мостом в Российской Федерации. Движение автотранспорта разрешили 15 мая, на почти шесть месяцев раньше, чем утвердили в планах.

В прошлом месяце сообщили, что видеоблогеру пригрозили на Украине штрафом за поездку по Крымскому мосту.

 

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Автор: Анастасия Аои
#россия #крым #поклонская #общество #мост #крымский мост #романовы #княгиня романова
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