Трамп считает, что американские пошлины способствуют развитию справедливой торговли

Американский лидер Дональд Трамп считает, что пошлины против государств, торгующих на территории США, необходимы, чтобы в итоге прийти к справедливой торговле.

В социальной сети Twitter он написал, что к Америке наконец-то должны начать относиться честно в торговой области. По его словам, Соединенные Штаты долго терпели, в частности, пошлины со стороны других стран порой доходящие до 100 процентов, но теперь это прекратится.

С 1 июня для стран Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать повышенные американские пошлины на металлы. Для России и других государств они вступили в силу ранее.

Ранее Япония заявила, что может оспорить правомерность введения этих пошлин через Всемирную торговую организацию. В свою очередь Канада, страны ЕС уже обратились в ВТО.