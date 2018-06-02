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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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23:49   2 Июня 2018
Весь мир
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Трамп считает, что американские пошлины способствуют развитию справедливой торговли

Трамп считает, что американские пошлины способствуют развитию справедливой торговли

Американский лидер Дональд Трамп считает, что пошлины против государств, торгующих на территории США, необходимы, чтобы в итоге прийти к справедливой торговле.

В социальной сети Twitter он написал, что к Америке наконец-то должны начать относиться честно в торговой области. По его словам, Соединенные Штаты долго терпели, в частности, пошлины со стороны других стран порой доходящие до 100 процентов, но теперь это прекратится.

С 1 июня для стран Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать повышенные американские пошлины на металлы. Для России и других государств они вступили в силу ранее.

Ранее Япония заявила, что может оспорить правомерность введения этих пошлин через Всемирную торговую организацию. В свою очередь Канада, страны ЕС уже обратились в ВТО.

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Автор: Анастасия Аои
#ес #сша #экономика #трамп #весь мир #торговля #вто #пошлины
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