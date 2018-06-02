РФ может возобновить производство самолета Ан-124 «Руслан»

Командующий Военно-транспортной авиацией РФ Владимир Бенедиктов в эфире «Эхо Москвы» заявил, что тему возобновления производства тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124 «Руслан» все еще обсуждают.

По его словам, вопрос открытый и окончательное решение по нему так и не приняли.

Это воздушное судно, которое в 90-х годах было крупнейшим по габаритам самолетом в мире. С самого начала задумка создания заключалась в перевозках мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, тяжелой техники и десантных воздушных перевозок личного состава. Оно имеет несколько модификаций. Известно, что до 2015 года модернизировали 22 Ан-124 ВТА.

Ранее сообщили, что в Военно-морском флоте РФ появится малый ракетный корабль «Вышний Волочек».