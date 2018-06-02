Крупнейшая оппозиционная партия Македонии проводит массовый протест против правительства

Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ 2 июня перед зданием правительства в центре Скопье организовала протест против политики правительства премьера и лидера правящего Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева.

Глава протестующих — председатель партии Христиан Мицкоски. Оппозиция утверждает, что Македонией управляют «любительски»; напоминает о невыполненных обещаниях; упрекает правительство в росте государственного долга (уже пять миллиардов евро); заявляет, что госинтересами «разбрасываются в угоду криминалу и коррупции».

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс во время переговоров с греческим премьером Алексисом Ципрасом сказал, что нужно продолжить диалог с Македонией, чтобы решить спор о названии страны.