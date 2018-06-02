Улицы Москвы завершат благоустраивать к 25 августа

Вице-мэр российской столицы Петр Бирюков сообщил, что благоустройство московских улиц, начатое по программе «Развитие городской среды», завершат полностью до 25 августа.

В частности, речь идет об улице Лесная и комплексе Кадашевских переулков. Помимо этого, по просьбе жителей Москвы развивают квартал, который связан со Спасоглинищевскими переулками, а также подходы к ВДНХ. Работу с некоторыми объектами закончат раньше срока (середина июля). По словам Бирюкова, все работы в целом проделывают довольно ускоренно. Он отметил, что запасные резервные линии прокладывают в столице с расчетом на работу в почти полвека.

Накануне член Совфеда Франц Клинцевич выразил мнение, что благодаря действующему мэру российской столицы Сергею Собянину Москва очень преобразилась.