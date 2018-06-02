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Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

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 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

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22:28   2 Июня 2018
Россия
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Мединский сообщил, когда продолжит роман «Стена»

Мединский сообщил, когда продолжит роман «Стена»

Российский министр культуры Владимир Мединский на встрече с гостями фестиваля «Красная площадь» сообщил, что у романа «Стена» будет продолжение и оно уже подробно продумано.

Причина, по которой написание откладывается, отсутствие времени. Глава Минкульта дал обещание завершить произведение, когда выйдет на пенсию. Он отметил, что продолжение романа реализует в двух частях. Первую Мединский планирует написать в течение года.

Прочитать его роман получили возможность в 2012 году. Он основан на реальных событиях, произошедших в XVII веке. 

Несколько дней назад Мединский рассказал, как продвигается осуществление майских указов в культурной области.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #мединский #культура #общество #книга #фестиваль #стена #красная площадь #роман
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