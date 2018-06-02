Мединский сообщил, когда продолжит роман «Стена»

Российский министр культуры Владимир Мединский на встрече с гостями фестиваля «Красная площадь» сообщил, что у романа «Стена» будет продолжение и оно уже подробно продумано.

Причина, по которой написание откладывается, отсутствие времени. Глава Минкульта дал обещание завершить произведение, когда выйдет на пенсию. Он отметил, что продолжение романа реализует в двух частях. Первую Мединский планирует написать в течение года.

Прочитать его роман получили возможность в 2012 году. Он основан на реальных событиях, произошедших в XVII веке.

Несколько дней назад Мединский рассказал, как продвигается осуществление майских указов в культурной области.