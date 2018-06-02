Трамп призвал Минюст завершить «дело о сговоре с РФ» и обратить внимание на демократов

Американский лидер Дональд Трамп призвал министерство юстиции завершить безосновательное расследование о его связях с российской стороной и выразил мнение, что вместо него стоило бы обратить внимание на демократов.

В социальной сети Twitter он выразил надежду на то, что бессмысленное и дорогое расследование действительно когда-нибудь завершится. Вместо него он предложил заняться утечкой его писем к адвокатам лживых СМИ и поискать коррупцию у демократов.

Накануне Трамп уже критиковал политических оппонентов. Он уверен, что демократы в Сенате Конгресса только мешают процессу утверждения кандидатов на различные должности в администрации и блокируют меры по укреплению охраны границы.