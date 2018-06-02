Мы в соц.сетях:
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
22:03   2 Июня 2018
Весь мир
94

Трамп призвал Минюст завершить «дело о сговоре с РФ» и обратить внимание на демократов

Трамп призвал Минюст завершить «дело о сговоре с РФ» и обратить внимание на демократов

Американский лидер Дональд Трамп призвал министерство юстиции завершить безосновательное расследование о его связях с российской стороной и выразил мнение, что вместо него стоило бы обратить внимание на демократов.

В социальной сети Twitter он выразил надежду на то, что бессмысленное и дорогое расследование действительно когда-нибудь завершится. Вместо него он предложил заняться утечкой его писем к адвокатам лживых СМИ и поискать коррупцию у демократов.

Накануне Трамп уже критиковал политических оппонентов. Он уверен, что демократы в Сенате Конгресса только мешают процессу утверждения кандидатов на различные должности в администрации и блокируют меры по укреплению охраны границы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анастасия Аои
#россия #сша #политика #трамп #минюст #демократы
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
9003
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3009
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
206
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
165
Самое читаемое
Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

 НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

 Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

 Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту

Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту