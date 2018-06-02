Бревно в глазу. В ГД ответили на призыв Климкина «давить на Россию»

Когда Киев поднимает вопрос об освобождении осужденных в России украинцев, ему следует разобраться с тем же вопросом у себя.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пояснил, что, вместо того, чтобы рассылать письма с целью вызвать давление на Россию, правильнее было бы обратиться в международные судебные инстанции.