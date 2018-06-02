Бревно в глазу. В ГД ответили на призыв Климкина «давить на Россию»
Когда Киев поднимает вопрос об освобождении осужденных в России украинцев, ему следует разобраться с тем же вопросом у себя.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пояснил, что, вместо того, чтобы рассылать письма с целью вызвать давление на Россию, правильнее было бы обратиться в международные судебные инстанции.
«Им надо бы разобраться со своими арестованными, включая граждан Украины. А если имеются какие-то вопросы, то пусть обращаются в международный суд», — сказал депутат.