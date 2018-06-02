Член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов заявил, что Россия способна защитить своих журналистов, которые подвергаются давлению со стороны специальных служб Украины.

Ранее литовского корреспондента РИА «Новости» Ирину Высокович, приехавшую на Украину по заданию редакции осветить процесс Вышинского, пытались завербовать сотрудники Службы безопасности Украины в Херсоне.

Морозов считает, что СБУ пытается вести себя как американское Центральное разведывательное управление и Украина просто «провалилась» как правовое государство.

17 мая Суд в Херсоне арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Через пару дней защита опротестовала решение, но суд отклонил апелляцию. Сам Вышинский считает, что украинская Служба безопасности еще попытается выдвинуть очередные обвинения.