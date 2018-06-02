Почетный приз «Кинотавр» вручили Ирине Скобцевой

Одна из статуэток «Кинотавра» досталась народной артистке РСФСР Ирине Скобцевой. Жюри признало «трепетность таланта и чарующую женственность» актрисы. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» выяснилось, что Скобцева не смогла приехать в Сочи. Однако она передала письменное обращение к российским кинематографистам и зрителям. Его зачитал сын актрисы — режиссер Сергей Бонарчук.

Скобцева сыграла не мало запоминающихся ролей (боле 70 фильмов), однако в сознании поколения 50-60-х годов ее запомнили как Дездемону в фильме Сергея Юткевича «Отелло». Этот фильм получил приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале в 1956 году. Кроме того, актриса была удостоена звания «Мисс шарм Каннского кинофестиваля». Также зрители помнят ее по роли в картине «Война и мир».

Крупнейший российский кинофестиваль «Кинотавр» стартовал в Сочи сегодня. Он продлится до 10 июня.