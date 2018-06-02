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21:20   2 Июня 2018
Россия
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Фестиваль «Кинотавр» позволяет увидеть картину российского кино целиком — Медведев

Фестиваль «Кинотавр» позволяет увидеть картину российского кино целиком — Медведев

Российский премьер Дмитрий Медведев передал приветствие гостями и участникам XXIX Открытого российского фестиваля «Кинотавр».

Телеграмму обнародовали 2 июня на интернет-портале правительства РФ. В ней премьер подчеркнул, что это событие дает уникальную возможностью увидеть картину российского кино целиком. Он также напомнил, что с этого фестиваля начался путь ряда популярных киномастеров и молодые авторы с помощью мероприятия тоже все еще могут примкнуть к их числу.

Медведев считает, что на фестивале продемонстрируют многообразие кинокартин, особенность каждого сюжета, оставят яркие воспоминания.

Накануне российский лидер Владимир Путин назвал «Кинотавр» одним из наиболее востребованных событий в культурной жизни Российской Федерации.

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Автор: Анастасия Аои
#россия #путин #премьер-министр #медведев #культура #общество #кино #кинотавр
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