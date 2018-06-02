Мы в соц.сетях:
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

Пожар в металлическом строении на улице Южнопортовая в Москве потушили

 Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве

Металлическое строение загорелось на улице Южнопортовая в Москве
Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

Россия защитит журналистов, подвергающихся давлению со стороны СБУ — СФ

 Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР

Музей новейшей истории республики открылся в ЛНР
Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

Президент Сирии заявил о намерении посетить Северную Корею

 Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ

Компания Google прекратит выпускать планшеты на Android — СМИ
21:00   2 Июня 2018
Весь мир
126

Сектор Газа запустил две ракеты против Израиля

Сектор Газа запустил две ракеты против Израиля

О ракетной атаке со стороны сектора Газа сообщила Армия обороны Израиля. Военные зафиксировали две ракеты, направленных против государства,одну из них удалось устранить. 

Ракета была сбита посредством израильской системы ПВО «Железный купол».

Вторая ракеты не достигла цели и ударила по палестинской территории, объяснили военные.

Ранее СМИ передавали, что в израильском поселении близ сектора Газа дважды срабатывали сирены воздушной тревоги. Это произошло в субботу, 2 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#политика #израиль #ракеты #общество #весь мир #сектор газа
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Осталось всего два года до технологической независимости России Россия
Осталось всего два года до технологической независимости России
Один из главных расчетов США, объявлявших четыре года назад санкции, - Москва никогда не сможет преодолеть технологического отставания в ключевых отраслях экономики. И в первую очередь в вопросах энергетических.
16:19   1 Июня 2018
9002
Береги сеть смолоду Россия

Береги сеть смолоду

14:39   1 Июня 2018
3009
Путин наградит восемь многодетных семей орденами Россия

Путин наградит восемь многодетных семей орденами

14:37   1 Июня 2018
206
Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников Россия

Степашин не считает, что версию убийства Иваном Грозным сына стоит убрать из учебников

14:17   1 Июня 2018
165
Самое читаемое
Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

Видео: Штурмовик Су-25 ВСУ на бреющем полете прошел вдоль азовского пляжа

 НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

НАТО в панике — Анкара закупает ЗРК С-400 и подумывает о Су-57

 Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

Не Кенигсберг. Новый стадион Калининграду не по карману

 Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту

Поклонская раскритиковала поездку Романовых по Крымскому мосту