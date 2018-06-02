Сектор Газа запустил две ракеты против Израиля

О ракетной атаке со стороны сектора Газа сообщила Армия обороны Израиля. Военные зафиксировали две ракеты, направленных против государства,одну из них удалось устранить.

Ракета была сбита посредством израильской системы ПВО «Железный купол».

Вторая ракеты не достигла цели и ударила по палестинской территории, объяснили военные.

Ранее СМИ передавали, что в израильском поселении близ сектора Газа дважды срабатывали сирены воздушной тревоги. Это произошло в субботу, 2 июня.