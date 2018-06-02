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20:32   2 Июня 2018
Весь мир
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Две недели до Мундиаля: в штаб-квартире ООН состоялся прием по случаю ЧМ-2018

Две недели до Мундиаля: в штаб-квартире ООН состоялся прием по случаю ЧМ-2018

Вчера постоянное представительство России при ООН провело прием под названием «15 дней до чемпионата мира по футболу в России». Обэтом сообщили в пресс-службе организации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что турнир даст возможность зарубежным гостям познакомиться с русской культурой и традициями.

«Надеюсь, они смогут забрать с собой частичку России», — сказал дипломат.

После выступления Небензи слово взял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он пожелал России успехов в проведении турнира. При этом глава всемирной организации отметил, что в ходе визита в РФ обязательно посетит матч с участием Португалии — команды его родины (в граппе португальцы сыграют с Марокко).

Две недели до Мундиаля: в штаб-квартире ООН состоялся прием по случаю ЧМ-2018

В завершении речи генсек пошутил:

 «Не уверен, есть ли здесь уважаемый посол Марокко… Однако один из нас будет очень грустен в конце той встречи».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #оон #чм-2018 #общество #весь мир #гутерреш
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