Две недели до Мундиаля: в штаб-квартире ООН состоялся прием по случаю ЧМ-2018

Вчера постоянное представительство России при ООН провело прием под названием «15 дней до чемпионата мира по футболу в России». Обэтом сообщили в пресс-службе организации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что турнир даст возможность зарубежным гостям познакомиться с русской культурой и традициями.

«Надеюсь, они смогут забрать с собой частичку России», — сказал дипломат.

После выступления Небензи слово взял генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он пожелал России успехов в проведении турнира. При этом глава всемирной организации отметил, что в ходе визита в РФ обязательно посетит матч с участием Португалии — команды его родины (в граппе португальцы сыграют с Марокко).

В завершении речи генсек пошутил: